PortadaSucesos

Detenidos tres hombres en Cumaná, por robo en mar abierto

By Redacción Carabobo
0
92
Robo en mar abierto

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Por robo en mar abierto en el estado Sucre, tres sujetos quedaron detenidos. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El trío delincuencial quedó a la orden del Ministerio Públic.

En Cumanagoto Norte, parroquia Ayacucho, municipio Sucre, Cumaná, estado Sucre, fueron detenidos Enriquez Luis Gómez Rodríguez (31), Nelson José Aguana Pirela (24); y Lisandro José Rivas Arismendi (38), tras determinarse que se dedicaban al robo en mar abierto.

Robo en mar abierto

De acuerdo al proceso de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Cumaná, se pudo conocer que, estos antisociales, a bordo de embarcaciones; sometían a pescadores en mar abierto.

Luego bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego, los despojan de sus pertenencias y de motores fuera de borda, perjudicando sus faenas. Tras ser detenidos, se recuperaron dos motores y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Colapso de una vivienda en Caracas dejó una persona fallecida y tres lesionados

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDouglas Rico/CICPC
Artículo anterior
Gobernador Lacava lideró encendido de la Navidad en Plaza Santa Ana de Juan José Mora
Artículo siguiente
Correos filtrados revelan conexión entre la princesa Sofía de Suecia y Epstein
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes