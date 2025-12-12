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Por robo en mar abierto en el estado Sucre, tres sujetos quedaron detenidos. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El trío delincuencial quedó a la orden del Ministerio Públic.

En Cumanagoto Norte, parroquia Ayacucho, municipio Sucre, Cumaná, estado Sucre, fueron detenidos Enriquez Luis Gómez Rodríguez (31), Nelson José Aguana Pirela (24); y Lisandro José Rivas Arismendi (38), tras determinarse que se dedicaban al robo en mar abierto.

Robo en mar abierto

De acuerdo al proceso de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Cumaná, se pudo conocer que, estos antisociales, a bordo de embarcaciones; sometían a pescadores en mar abierto.

Luego bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego, los despojan de sus pertenencias y de motores fuera de borda, perjudicando sus faenas. Tras ser detenidos, se recuperaron dos motores y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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