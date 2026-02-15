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Por permitir la fuga de un detenido, quedaron detenidos tres policías en Carabobo. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales en las últimas horas.

Los detenidos quedaron identificados como Carlos Meza, además de Yonaiker España y Yiceisy Hernández. Los funcionarios policiales serán imputados por Retraso u Omisión de Funciones, Favorecimiento de Fuga de Detenido y Agavillamiento.

Detenidos tres policías en Carabobo por permitir fuga de un detenido

“Dichos sujetos de manera negligente no cumplieron con las medidas de seguridad pertinentes y necesarias de un centro de resguardo, logrando fugarse un privado de libertad”, indicó Saab en redes sociales.

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