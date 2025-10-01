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En el callejón del Seguro Social de la parroquia San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio Nieves, estado Guárico, una comisión policial del CICPC, adscrita a la Delegación Municipal San Juan de los Morros, logró la detención de presunto ladron de motos. La persona conocida como Dilson Deivis González Brito de 40 años de edad, fue aprendido por el delito de hurto de vehículos.

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Las investigaciones de campo y análisis de experticias fílmicas, demostraron que González, el presunto ladron de motos esperaba a que los motorizados estacionaran sus vehículos para, valiéndose de sus habilidades, llevárselos con la intención de obtener un beneficio económico a través de su comercialización.

Presunto ladron de motos en San Juan de los Morros

Durante el procedimiento policial, el CICPC logró recuperar una motocicleta marca Empire, modelo Owen 150, año 2021, la cual fue puesta a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de San Juan de los Morros.

El detenido por presunto robo de motos quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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