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Funcionarios de la Policía del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda, atendiendo lo establecido en la Ley Contra los Delitos Informáticos y la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, detuvieron a un hombre que había difundido contenido de fotos íntimas de cuatro jóvenes.

Así lo destacó el director de Poliguaicaipuro, inspector agregado Cicpc, Carlos Andrade, al explicar que recibieron la denuncia de las víctimas a través de la línea Violeta y se activó una comisión de funcionarios en busca de los implicados.

El detenido fue identificado como Ricardo José Fernández Piña, de 29 años de edad, residenciado en la comunidad La Matica, sector La Mata, calle Negro Primero.

«Luego de los resultados obtenidos a través de entrevistas testigos, análisis de diferentes páginas digitales, extracción de contenido del equipo móvil del investigado, se determinó la participación directa en la publicación de fotos íntimas y videos de las víctimas en las páginas digitales Hispasexy, Archi y Erome, sin su consentimiento”.

Detenido por publicar fotos íntimas

Explicó Andrade que había publicado dicho contenido por una deuda económica que tenía la pareja sentimental de una de las víctimas.

En el procedimiento se recolectó un teléfono celular donde estaba el material gráfico. El caso quedó a la orden del Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Miranda.

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