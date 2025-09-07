Compartir

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) durante un patrullaje en el bloque 10 del Mercado Las Pulgas, del municipio Maracaibo, capturaron a un sujeto que sometía a un ciudadano, indicando que él era un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por lo que se lo llevaría reclutado.

Al notar el alboroto de comerciantes y usuarios del mercado, los uniformados se acercaron al lugar para constatar lo que sucedía y una vez en el sitio, la víctima corrió hasta el Cuerpo de Policía, para buscar auxilio.

En un mensaje de Instagram, el cuerpo de seguridad reseña que al ser abordado el sujeto este se identificó como Dimas Antonio Piña Eizaga, de 47 años de edad, e indicó a la policía ser comandante militar, sin tener ningún tipo de acreditación, por lo que fue llevado a la estación policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público para responder por el delito de usurpación de funciones.

Detienen falso GNB en el estado Zulia

También en el estado Zulia, fue localizado el cadáver de uno de los pescadores que se encontraba desaparecido tras el naufragio del pasado martes, donde murieron otros cuatro hombres, debido a las intensas lluvias y vientos que se registraron en el municipio la Cañada de Urdaneta. El hombre fallecido fue identificado como Yovani Benito González, de 41 años de edad.

Funcionarios de guardia costera, bomberos, cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Protección Civil y otros organismos de seguridad, se mantenían activos, desde el pasado martes, buscando el quinto cuerpo del grupo de pescadores que perdieron la vida.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios