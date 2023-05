Compartir

Develan imágenes inéditas del primer escaneado en 3D del Titanic que hicieron un equipo de investigadores para determinar las condiciones del más famoso naufragio de 1912. Aunque, historiadores y científicos trabajan contrarreloj ante la continua desintegración de sus restos.

Parks Stephenson, historiador e ingeniero que lleva muchos años estudiando el icónico accidente, reveló a la BBC que “Ahora por fin logramos ver el Titanic sin interpretaciones humanas, directamente a partir de pruebas y datos”.

Así mismo, añadió que “Todavía hay mucho que aprender” de los restos del barco, que son “el último testigo ocular superviviente de la catástrofe”. “Y tiene historias que contar”, acotó.

Aunque la nave yace a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico, los científicos e historiadores, usaron cartografía de aguas profundas y lograron obtener imágenes inéditas en alta resolución. De esta manera, ofrecieron una vista en 3D de la nave.

Develando, incluso, los detalles más pequeños del barco, como la popa y la proa separada y rodeada de escombros, como el número de serie de una de las hélices.

Es de destacar que la empresa de cartografía submarina Magellan Ltd. y por Atlantic Productions, hizo posible la reconstrucción que comenzó desde el 2022. Y están realizando un documental sobre el proyecto.

Por más de 200 horas, varios sumergibles controlados a distancia, desde un barco especializado, lograron inspeccionar los restos del Titanic en el fondo del Atlántico y tomaron más de 700.000 imágenes para crear el escáner.

Por supuesto, que no pudieron tocar nada “para no dañar los restos”, explicó a la BBC, Gerhard Seiffert, responsable de Magellan Ltd, que dirigió la expedición.

