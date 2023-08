Compartir

La venezolana del Manchester City, Deyna Castellanos, mostró su rechazo a las recientes declaraciones Luis Rubiales en las que afirmaba que no renunciará a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Por medio de su cuenta en la red social Twitter la criolla le brindó todo su apoyo a Jenni Hermoso y afirmó que las palabras de Rubiales eran “inaceptables”.

Castellanos se pronuncia sobre el caso Rubiales

“Esto es inaceptable. Estoy contigo Jenni Hermoso”, dijo Deyna en la red social para unirse a la gran cantidad de mensajes de apoyo a la jugadora española.

Luis Rubiales generó una ola de comentarios en su contra luego de anunciar que no entregaría su cargo por un acto que para él no representaba ningún daño a la federación y al deporte.

“No voy a dimitir. Fue un beso espontáneo y mutuo. Jenni me levantó del suelo, luego nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti’. Ella me dijo: ‘Eres un crack’ y yo le dije: ‘¿Un piquito?’, a lo que me contestó: ‘Vale’”, dijo Rubiales.

