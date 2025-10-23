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En un hito que quedó grabado en la memoria colectiva del rock nacional, la legendaria banda británica Queen, liderada por el icónico Freddie Mercury, visitó Venezuela en 1981. Este concierto, parte de su gira latinoamericana “Gluttons for Punishement”, fue un evento sin precedentes que, a pesar de las controversias de último momento, demostró la magnitud del fenómeno global que representaba la banda.

La presentación más recordada y de la que existe material audiovisual fue la del 27 de septiembre de 1981. Miles de fanáticos, que pagaron 125 bolívares por entrada, llenaron el domo para ser testigos de la potencia escénica de Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Queen Venezuela

La llegada de Queen se produjo en un momento de efervescencia cultural en el país. Originalmente, la banda tenía programados cinco conciertos en el Poliedro de Caracas. Sin embargo, las funciones se vieron truncadas por el fallecimiento del expresidente Rómulo Betancourt, por el cuál, decretaron 3 días de duelo, y las últimas dos presentaciones de la banda tuvieron que ser canceladas.

El concierto de Queen en 1981 es recordado como el día en que la realeza del rock ofreció un espectáculo inigualable en Venezuela, consolidando su legado para las generaciones futuras.

Noticias 24 Carabobo

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