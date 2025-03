Compartir

La Unidad Educativa Kavac conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down con una jornada especial que resaltó las capacidades y el potencial de los niños con esta condición. La actividad, realizada en las instalaciones del colegio, reunió a estudiantes de preescolar y primaria, quienes fueron testigos de una inspiradora demostración de kárate por parte de niños con diversos espectros de Síndrome de Down, pertenecientes a la Fundación Familia T21 Down.

El encuentro buscó fomentar la inclusión y la sensibilización dentro de la comunidad educativa, mostrando a los estudiantes las habilidades y logros de cada niño. La demostración de kárate, más allá de una exhibición deportiva, se convirtió en un poderoso mensaje de superación y capacidad, desmitificando estereotipos y celebrando la diversidad.

El evento contó con la participación de estudiantes de bachillerato, quienes se sumaron a la actividad, interactuando con los niños y demostrando que el deporte es una herramienta de inclusión y desarrollo para todos. Esta interacción reforzó el mensaje de que todos somos diferentes y que, cada niño tiene la posibilidad de sobresalir en el deporte y otras disciplinas.

La Unidad Educativa Kavac, con esta iniciativa, reafirma su compromiso con la educación inclusiva y el desarrollo integral de todos sus estudiantes. El objetivo principal de la actividad fue generar conciencia en la familia Kavac sobre el potencial y las habilidades de los niños con Síndrome de Down, promoviendo una visión de futuro llena de posibilidades.

«Esta jornada ha sido una oportunidad para celebrar la diversidad y demostrar que la inclusión es un valor fundamental en nuestra comunidad educativa», afirmó Samantha Schram, directora de la Unidad Educativa Kavac.

La Unidad Educativa Kavac agradece a todos los participantes y colaboradores, incluyendo a la Fundación Familia T21 Down, que hicieron posible esta significativa celebración, reiterando su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa.

