Compartir

Los síntomas de la diabetes tipo 2 incluyen aumento de la sed y micción, hambre excesiva, fatiga, visión borrosa, cortes que tardan en sanar y hormigueo en manos o pies. Aunque a menudo se desarrollan lentamente y pueden pasar desapercibidos durante años.

Otros signos pueden ser la pérdida de peso inexplicada, infecciones frecuentes y zonas oscuras en la piel, como en el cuello o axilas (acantosis). Recuerda acudir al médico si tienes algunos de estos síntomas.

Diabetes Tipo 2, síntomas comunes

Orinar frecuentemente: Especialmente por la noche.

Sed excesiva: Sentir mucha sed constantemente.

Hambre aumentada: Tener hambre incluso después de comer.

Cansancio: Sentirse muy fatigado o con poca energía.

Visión borrosa: Dificultad para enfocar.

Hormigueo o entumecimiento: En manos o pies.

Llagas que no sanan: Cortes o heridas que tardan mucho en cicatrizar.

Pérdida de peso inexplicable: Adelgazar sin intentarlo.

Otros signos de alerta

Infecciones frecuentes: En piel, vejiga, riñones o encías.

Piel oscura (Acantosis Nigricans): Parches oscuros y aterciopelados en axilas, cuello o ingles.

Infecciones por hongos: Como candidiasis en zonas húmedas de la piel.

¿Qué hacer?

Si notas varios de estos síntomas, es crucial consultar a un médico para una revisión de azúcar en sangre, ya que la detección temprana ayuda a prevenir complicaciones graves.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas