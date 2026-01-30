Los síntomas de la diabetes tipo 2 incluyen aumento de la sed y micción, hambre excesiva, fatiga, visión borrosa, cortes que tardan en sanar y hormigueo en manos o pies. Aunque a menudo se desarrollan lentamente y pueden pasar desapercibidos durante años.
Otros signos pueden ser la pérdida de peso inexplicada, infecciones frecuentes y zonas oscuras en la piel, como en el cuello o axilas (acantosis). Recuerda acudir al médico si tienes algunos de estos síntomas.
Diabetes Tipo 2, síntomas comunes
Orinar frecuentemente: Especialmente por la noche.
Sed excesiva: Sentir mucha sed constantemente.
Hambre aumentada: Tener hambre incluso después de comer.
Cansancio: Sentirse muy fatigado o con poca energía.
Visión borrosa: Dificultad para enfocar.
Hormigueo o entumecimiento: En manos o pies.
Llagas que no sanan: Cortes o heridas que tardan mucho en cicatrizar.
Pérdida de peso inexplicable: Adelgazar sin intentarlo.
Otros signos de alerta
Infecciones frecuentes: En piel, vejiga, riñones o encías.
Piel oscura (Acantosis Nigricans): Parches oscuros y aterciopelados en axilas, cuello o ingles.
Infecciones por hongos: Como candidiasis en zonas húmedas de la piel.
¿Qué hacer?
Si notas varios de estos síntomas, es crucial consultar a un médico para una revisión de azúcar en sangre, ya que la detección temprana ayuda a prevenir complicaciones graves.
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