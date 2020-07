El actor y productor Leonardo Dicaprio llevará «Island» a la televisión, a través de su compañía Appian Way, el relato utópico que Aldous Huxley escribió antes de morir.

Publicada en 1962, «Island» cuanta la forma de vida de una sociedad independiente que ha desarrollado un sistema completamente independiente y alternativo; que sirve como contrapunto de la distópica «Brave New World» (1932), el libro más celebre de Huxley.

Según una exclusiva publicada este jueves por la revista Variety, DiCaprio será el productor ejecutivo de la serie junto a George DiCaprio y Roee Sharon; por lo que de momento no estaría confirmado que el célebre actor vaya a formar parte del reparto.

En concreto, el guion adaptará la historia en la que un periodista naufraga en una isla del Oceáno Índico; se deja seducir por una sociedad que vive completamente ajena al resto del mundo con estructuras sociales completamente diferentes.

Colaboraciones de altura

Además de trabajar en la adaptación de la novela de Huxley, DiCaprio colaborará con Elisabeth Moss; protagonista de la exitosa «The Handmaid»s Tale», y la tecnológica Apple para otra serie de televisión basada en la novela «Shining Girls» de Lauren Beukes.

También para Apple protagonizará junto a Robert de Niro «Killers of the Flower Moon»; la próxima cinta de Martin Scorsese.

Desde que Dicaprio estrenase su propia productora en 2004, el actor ha desarrollado cintas como «The Wolf of Wall Street», «The Revenant, «Robin Hood» y «Richard Jewell»; algunas también como protagonista y otras exclusivamente como empresario.

Asimismo ha colaborado con National Geographic para producir documentales sobre el medioambiente; como «Sea of Shadows», y las cintas de Netflix «Virunga», «Cowspiracy: The Sustainability Secret», «The Ivory Game» y «How to Change the World».

Dicaprio es uno de los defensores del ambiente; donde ha realizado campañas de denuncias y concientización por el abuso contra el planeta.

