La dieta running es bastante diferente a la de una persona sedentaria. Una buena alimentación no solo es importante para un rendimiento adecuado, sino que también tiene impacto en la recuperación post ejercicio y en la prevención de lesiones.

El gasto calórico de quienes practican este deporte puede ser muy elevado, llegando a alcanzar hasta 1000 calorías quemadas por hora de ejercicio. Su alimentación, por lo tanto, no puede ser la misma que la de una persona que no se ejercita con regularidad.

Incluir los alimentos adecuados en el momento adecuado también puede mejorar tu rendimiento de running. Además, reducirás el riesgo de lesiones y enfermedades.

Dieta running perfecta

Frutas y vegetales: Muchos atletas toman suplementos nutricionales y vitaminas para complementar su dieta diaria. Sin embargo, es posible prescindir y obtener todos los nutrientes necesarios con una alimentación balanceada y equilibrada.

Por este motivo las frutas y los vegetales son tan importantes, ya que de allí se obtienen la mayoría de las vitaminas. Por ejemplo, el kiwi es una de las frutas con mayor cantidad de vitamina C, incluso más que la naranja.

Huevos: Los huevos son una fuente muy rica en proteínas. Por lo tanto, son un gran alimento para runners ya que favorecen la recuperación después de un entrenamiento o una carrera.

La proteína del huevo es la más completa, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para reparar los músculos después de un ejercicio intenso.

Unos huevos con tostadas pueden ser una gran idea para el almuerzo. Complementados con una cena contundente y algo de proteínas de liberación lenta te darán todo lo que necesitas para estar en forma.

Aguacates: Incluir aguacate en la dieta running ayuda a reducir los riesgos de infarto y enfermedades cardíacas. Su contenido graso no debe preocuparnos, ya que se trata de grasas «buenas» o monoinsaturadas.

Se recomienda que tengas siempre un aguacate para comer en una ensalada, con tostadas o en un delicioso bocadillo.

También puedes reemplazar el aguacate por las nueces, las castañas o las olivas, que tienen los mismos ácidos grasos monoinsaturados saludables.

Proteína en polvo : Este suplemento es de gran ayuda para recuperar el estado físico entre carreras. Durante el sueño, el cuerpo normalmente carece de nutrientes, ya que pasamos varias horas consecutivas sin comer. Por eso un suplemento de proteínas de liberación lenta permite que los músculos se recuperen adecuadamente.

Por su parte, el corredor británico Scot Overall recomienda añadir la proteína en polvo a la dieta de cualquier runner.

Hidratación: Muy importante mantenerse hidratado, hay que tomar agua antes, durante y después de la carrera para obtener el máximo rendimiento. El agua es fundamental, pero también es buena idea tener una bebida energética para reemplazar las sales y azúcares liberados con la transpiración.

La alimentación es un pilar básico para cualquier deportista

En competiciones de 7k los músculos tienen mucho desgaste y utilizan principalmente las grasas que tiene el cuerpo como combustible. Por ello, es importante una dieta variada y equilibrada ajustada a sus necesidades y entrenamientos.

Por ello, es importante lo que comes, cuándo lo comes y cada cuánto lo comes tiene que responder a tus objetivos personales. Si incluyes estos alimentos en tu dieta running, irás por el buen camino.

