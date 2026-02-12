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En horas de la noche de ayer miércoles 11 de febrero de 2025, Digitel anunció restablecimiento del servicio de telefonía. La operadora del 0412 y 0422 desde horas de la madrugada de ayer presentó fallas.

La plataforma de datos estaba caída y se mantuvo así hasta cerca de las ocho de la noche. Los usuarios habían manifestado sobre problemas de comunicación de la empresa en horas de la mañana.

Se pudo conocer que la falla siguió en horas de la tarde a nivel nacional, en horas de la noche, Digitel indicó que el servicio había sido restablecido. El mismo en horas de la noche de ayer y madrugada de hoy se ha mantenido funcionando.

Digitel anunció restablecimiento del servicio

La empresa de telecomunicaciones explicó que la «incidencia se debió a los procesos de modernización y mejoras» que realizan en la red. Esto para fortalecer todas sus plataformas tecnológicas.

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Los usuarios habían comentado en horas de la mañana que desde hacía varios años Digitel no presentaba ese problema. Digitel es una de las tres empresas de telefonía que están laborando en el país.

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