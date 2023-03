Compartir

Digitel ha realizado un ajuste en los precios de sus planes que están en vigencia este mes de marzo de 2023.

Los cambios se pueden observar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1 GB e Inteligente Plus 2 GB, quedando se la siguiente manera:

Plan Radicall Plus: Bs. 8,50

Bs. 8,50 Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 28,70

Bs. 28,70 Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 52,20

En comparativa con el último ajusto de precios, el plan Radicall Plus ha aumentado de Bs. 7,00 a Bs. 8,50, lo que representa un aumento del 21,4%.

Con relación al plan Inteligente Plus 1.1 GB, aumentó de Bs. 22,52 a Bs. 28,70, un aumento del 27,5%.

Mientras tanto, el plan Inteligente Plus 2 GB pasó de Bs. 40,96 a Bs. 52,20, un aumento del 27,4%.

Noticias 24 Carabobo

