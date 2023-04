Compartir

La empresa de telecomunicaciones Digitel realizó un ajuste de precios en algunos de sus planes, los cuales se pueden ver en su plataforma de autogestión en línea, digitelenlinea, donde se aprecia un aumento de aproximadamente 20% en los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1 GB e Inteligente Plus 2 GB.

El Plan Radical Plus, el plan más básico de la compañía, pasó de Bs. 8.50 a Bs. 10.50, lo que representa un incremento del 23.53%.

Mientras que el Plan Inteligente Plus 1.1 GB, pasó de Bs. 28.70 a Bs. 34.91, lo que supone un aumento del 21.64%.

Digitel realizó un ajuste de precios en los siguientes planes

Finalmente, el Plan Inteligente Plus 2 GB en marzo costaba Bs 52.20, ahora tiene un precio de Bs 63.49, un 21.63% de incremento en relación con el mes anterior.

