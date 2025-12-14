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El Día Mundial de los Derechos Humanos fue conmemorado por la organización Dignidad Justicia y Libertad en un acto realizado en la Cámara Municipal de Valencia. Evento que contó con el patrocincio de Funvive como de La Alianza y otras organizaciones.

Dicho evento resaltó el papel fundamental de los medios de comunicación regionales en la construcción de ciudadanía y en la difusión de información confiable. Donde se le hizo entrega de reconocimiento y botón como defensores en DD.HH al gremio Comunicacional de Carabobo.

Durante el evento, el presidente de la fundación, Jhonny Vargas, destacó la labor periodística como un referente informativo en la región. Subrayando que los medios son verdaderos defensores de derechos humanos por qué están al lado del pueblo.

El acto estuvo acompañado por un grupo destacado artístico. La Orquesta Sinfonica de Mariara quién ofreció un repertorio de musical y emotividad en el encuentro. Mientras la agrupación Venezuela es Danza cautivo al público presente.

Día Mundial de Derechos Humanos

Asimismo personalidades presentes entre las cuales destacaron su eminencia el Cardenal Diego Padrón, Dr. Manuel Díaz, presidente de Funvive y Gerente Nacional del Club de Emprendedores Fibex, Ing. Rafael Trejo, segundo Vicepresidente de Fedecámaras Nacional.

Franklin López, presidente del Colegio de Ingenieros Carabobo, Dr.Rolando Smith Profesor de la UC, presidente de la Camara de la Construcción del Edo Carabobo. Ing. Carlos Gubaira Director de la misma Cámara.

Econ. Isabel Taboada expresidenta de Fedecámaras Carabobo, Lic. Yeniffer Tovar representante de la Cámara de Comercio de Valencia. Dra. Nerza Rey Representante de la Asociación de Ejecutivos del Edo Carabobo, Miguel Pirona Presidente de la Sub Comisión de DDHH del parlamento Carabobeño.

Reconocido el trabajo periodístico de Noticias24Carabobo

Nuestra plataforma informativa, Noticias24Carabobo recibió un reconocimiento en este Día de los Derechos Humanos. Éxito que compartimos con nuestros lectores y nos eleva a seguir siendo la referencia informativa de nuestra entidad, muchas gracias.

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