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Diosa Canales llegó de nuevo a La Casa de Alofoke 2, la vedette venezolana se volvió tendencia en República Dominicana y está nuevo en el conocido “edificio rojo”; donde se graba el reality show.

Contaron periodistas desde Santo Domingo, que Diosa al parecer estará en un programa especial por la gran final del reality. Como fue una de la participantes que impactó al público fue una de las invitadas especiales.

Es por ello que subió un video llegando al espectacular edificio donde se graba el programa. Las personas lamentaron que la venezolana saliera del programa y hay quienes afirman que el bajón de sintonía fue grande.

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Diosa Canales llegó de nuevo a La Casa de Alofoke 2

Ya que Diosa era una de las favoritas de la gente, y de las que querían ver en la final. Por otro lado, no se sabe si Diosa entre en otro reality de los tantos que hay ahora. Los cuales están copando la sintonía.

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Esto por la sintonía que genera tenerla en los programas de televisión. Mucha gente le escribió que se quedara un tiempo en la República Dominicana. Por ahora no sabemos si volverá a Colombia o si hay planes para 2026.

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