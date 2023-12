Compartir

Diosa Canales no pudo entrar a Guyana, la vedette venezolana tenía una presentación en Georgetown pero al llegar a migración le prohibieron entrar ya que su pasaporte tiene el mapa; con el territorio en disputa.

La criolla que se encuentra en Colombia desde el año 2017 se quejó al respecto. La modelo, cantante y empresaria se vio obligada a cancelar el concierto que estaba pautado para el sábado.

“Ayer llegué a Guyana. En Migración no me dejaron pasar porque en mi pasaporte, el mapita decía que está en zona en reclamación”; dijo la popular Diosa en sus redes sociales y enseguida se hizo viral.

“Por esta tontería no me dejaron pasar. Incluso tengo que anunciarle a todos los venezolanos que en su pasaporte tengan ese mapita no los van a dejar ingresar a Guyana. Es algo que ellos no han anunciado. Lo tienen como guardado, pero yo les estoy avisando. Ya han devuelto a varios venezolanos por este misma situación”, dijo la cantante venezolana.

