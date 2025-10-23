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Diosa Canales y el pleito que tuvo con Osmariel Villalobos, «es un error que no quiero repetir»

By Danny Valdiviezo
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Diosa Canales y el pleito que tuvo con Osmariel

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Danny Valdiviezo
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Diosa Canales y el pleito que tuvo con Osmariel Villalobos fue recordado en el reality show dominicano donde la vedette venezolana se encuentra participando. Diosa dijo que fue algo que pasó y que no quiere repetir.

Dicho problema sacudió a la farándula venezolana en el año 2017, cuando incluso llegaron a la agresión física. Problema que cubrieron los medios del país, y que fue una de las noticias más virales.

Pero Canales, quien incluso le dijo a Osmariel que tenía que ser fuerte ante el cáncer de mama, afirma que se debe pasar la página. Diosa fue recibida por todo lo alto en el reality dominicano y este fue uno de los temas que salió a relucir.

Diosa Canales y el pleito

«La pelea que yo tuve fue porque se dio, porque había algo, porque pasó algo. No fue porque yo inventé… Es  un tema que ya todo el mundo sabe y no lo quiero volver a tocar, pero la gente quiere llevarte a que tú caigas en el mismo error para acabarte», confesó Canales.

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 “Si está relajada, nos tomamos unos tragos, nos pegamos una rumba y ya”, dijo en una entrevista.

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SourceCaraota Digital
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