Diosdado Cabello a la oposición, dijo en su programa Con El Mazo Dando, que tienen razón de estar asustados. Indicó el ministro de Interior, Justicia y Paz que en caso de una invasión irán por ellos.

Comentó el ministro, que en Venezuela no va a pasar nada, resaltó que es una campaña psicológica orquestada por Estados Unidos. Pero que ellos lo han dicho a la oposición en caso de haber una invasión.

“Aquí no va a pasar nada, pero algo que pase ustedes saben lo que nosotros vamos hacer, se los he dicho una y mil veces, nosotros vamos por quienes han pedido invasiones. Sanciones y bloqueos contra el país”, dijo Cabello.

Resalto que ellos tienen identificados a estas personas y dijo además que tienen sus nombres, y donde están.“Sabemos cómo se llaman, dónde están y que hacen”, aseguró el ministro de Interior y Justicia.

Diosdado Cabello a la oposición, “modo vende humo”

Dijo que ellos han resistido los ataques, tanto de la derecha nacional como de los que están fuera del país. Pero aseguró que nadie pide disculpas luego de lo que dicen y que ellos están preparados.

«Saquen la cuenta cuántos ataques hemos resistido y cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ‘ya mañana es el día, se acabó’; y después nadie pide disculpa, que se equivocó», resaltó.

«Los que caigan ahorita en eso (que crean las mentiras de la ultraderecha), hay que ponerle una medalla». «Tienen que ser condecorados con la medalla: Honor al Mérito al Pendejo en su Primera Clase, con medalla, cordón y banda», comentó Cabello.

Destacó que son mentiras lo que dice la oposición. «Los cuentos» de la derecha extremista, «lo peor es que esos que corren la bola, terminan creyéndose sus mentiras. Esto sí es malo», afirmó. «Se están estrellando y se van a seguir estrellando», sentenció.

