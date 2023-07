Compartir

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, reiteró este miércoles a los precandidatos de la oposición que quienes están inhabilitados no podrán participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Al respecto, dijo durante su programa Con el Mazo Dando; ”no se vistan, que no van”.

«El que está inhabilitado, está inhabilitado», enfatizó. «Si está inhabilitado o inhabilitada (…) No la van a dejar entrar. No le van a permitir que se inscriba, no la van a dejar que inscriba. Por eso ves que Capriles está recogiendo plata; se olvidó de hacer campaña, está buscando plata», afirmó Cabello.

Además agregó: «Yo le voy a dar un consejo a la oposición: mientras más candidatos, mejor». Mientras que a la precandidata María Corina Machado, le dijo «según las reglas de la tiranía tú estás inhabilitada».

Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Comisión de Primarias fue cubierta tras renuncia de María Carolina Uzcátegui

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.