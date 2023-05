Compartir

A juicio del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, algunos candidatos de la oposición «no tienen vida, porque nosotros vamos a unas elecciones y las vamos a ganar en 2024″.

Vaticinó que los aspirantes a la candidatura presidencial María Corina Machado y Benjamín Rausseo no le “van a ganar a Maduro, al pueblo, a la revolución; no tienen vida, no hay vida con nosotros”.

Durante la rueda de prensa semanal del Psuv, realizada en La Guaira, el primer vicepresidente del PSUV señaló que no han recibido los fondos del país por parte de las Naciones Unidas, los cuales fueron desbloqueados en el exterior.

Recordó que esta medida obedece a los acuerdos establecidos en la mesa de negociación que se llevaron a cabo en México, entre el oficialismo y un sector de la oposición.

Cuestionó que “Esta semana salió que ya había autorizado el desembolso del dinero del acuerdo de México; pero eso hay que verlo cuando esté el dinero. Recuerden que eso se aprobó en noviembre y les tomó seis meses decir que autorizaban eso, ¿cuánto les tomará el desembolso? Ellos quieren llevar eso cerca de las elecciones”.

Es de resaltar que el pasado 26 de noviembre 2022, el Gobierno firmó un acuerdo social durante los diálogos de México con la Plataforma Unitaria por la cantidad de 3.200 millones de dólares para la inversión social; cuyos fondos serían administrados por la ONU.

