Compartir

Este jueves, se juramentó al Equipo Político en el estado Carabobo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«En Carabobo nació la Patria, aquí hay fuego sagrado de las y los Libertadores. Nos alegra mucho estar aquí en este hermoso acto de juramentación, de asumir la tarea y el compromiso», dijo el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello.

De igual manera, manifestó que «a este Partido debemos cuidarlo como se cuida a un hijo o una hija por muchas razones».

También, aseguró que el PSUV tiene una gran organización y una gran estructura. «Debe servir para ganar elecciones, pero también para hacer una Revolución», agregó.

«Nosotros no nos estamos enfrentando a los bate quebrados de Primero Justicia, Voluntad Popular, a los Adecos, no, nosotros nos estamos enfrentando, y lo debemos tener muy claro, nos estamos enfrentando a los enemigos históricos de los pueblos que buscan su liberación que es el imperialismo norteamericano», manifestó.

Por último, precisó que Estados Unidos no buscar hacer negocios con Venezuela para comprar el petróleo, si no que persigue la idea de robar el crudo, como lo hicieron en la Cuarta República.

«El imperialismo norteamericano no descansa, no se rinde y es arrogante, carece de escrúpulos, y ellos fijaron su vista sobre Venezuela, porque en verdad Estados Unidos no le quiere comprar petróleo a Venezuela, Estados Unidos le quiere robar el petróleo a Venezuela se lo quieren arrebatar como lo hicieron durante más de 100 años»,

Durante el acto de juramentación de los Equipos Político Estadales del Psuv y de la JPSUV, el enlace en el estado Carabobo, Rafael Lacava ratificó que en la entidad las fuerzas revolucionarios seguirán defendiendo la Patria, en cualquier circunstancia.

«Hoy es un evento importante porque estamos comprometiéndonos con algo sublime, fundamental con nuestros futuros, son los compromiso que los revolucionarios hacemos con la Patria, con nuestro presidente Nicolás Maduro y con nuestro partido. Venezuela tiene que saberlo que en cada rincón de este maravilloso estado siempre va haber un chavista decidido a defender el legado el legado del comandante Hugo Chávez, al costo que sea», dijo.

Lacava destacó lo significativo que ha sido el capitán Diosdado Cabello, en la Revolución Bolivariana, ya que a su consideración, el primer vicepresidente del PSUV representa la esencia verdadera de lo que es ser un chavista de corazón y de principios fundacionales del proyecto socialista, que se lleva adelante en Venezuela. «por su lealtad, compromiso, valentía y claridad política, y todos te lo reconocemos Diosdado».

Noticias24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Estos son los resultados de operatividad de la Policía de Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.