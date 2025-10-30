Compartir

Un ciudadano que pida invasión está renunciando a su nacionalidad, fue la advertencia que hizo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Dicho anuncio lo hizo en su programa Con El Mazo Dando, la noche del miércoles.

Indicó que esto lo decidirá el Tribunal Supremo de Justicia a petición del presidente de la República, Nicolás Maduro. Indicó que el mandatario ya hizo dicha solicitud formal la tarde del miércoles 29 de octubre.

Será una consideración constitucional para retirársela a quien se sume al tipo de operación extranjera. Ya el primer señalado de hacerlo es Leopoldo López, quien hizo dicha solicitud el pasado fin de semana.

“Ciudadano que pida invasión está renunciando a su nacionalidad”

Resaltó Cabello que el mandatario nacional se basó en el artículo 130 de la Constitución, el cual señala que los venezolanos «tienen el deber de honrar y defender a la patria». De igual modo, de «resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación».

NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Cuándo pagan el Bono Único Familiar Noviembre 2025?

«Quien pida la invasión de su propio país se está alistando en un ejército extranjero y está renunciando, de manera tácita y explícita, a la nacionalidad. No necesita que nadie se la quite, ya está renunciando», dijo Cabello.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas