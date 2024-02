Compartir

Diosdado Cabello y Maluma son tendencia debido a lo que dijo el vicepresidente de la tolda roja acerca de la visita del cantante al país. en su programa Con El Mazo Dando dio su punto de vista.

Cabello dijo que el neogranadino debió darle una disculpa al país, por estar en el concierto de 2019 en la frontera con Venezuela. Diosdado recordó que Maluma estuvo ese día en la tarima cantando.

“¿Maluma no estuvo en Cúcuta y habló que aquí había una dictadura? Vino a ver a la dictadura de cuerpo presente y no le pasó nada. Cómo cambian las cosas, un poco de gente pelando. Lo que ocurre es que para cobrar lo que cobran por un show en Venezuela, en EE.UU. tienen que hacer como 15 shows”, dijo.

No es la primera vez que el dirigente del chavismo recuerda a los cantantes que hablaron en el año 2019. Ya anteriormente lo había hecho con Juanes, Olga Tañón y también con Luis Fonsi, estos dos últimos han visitado Venezuela.

Diosdado Cabello y Maluma

“Se metieron con Venezuela, con los venezolanos. Ese tipo pidió invasiones contra este pueblo. No seas hipócrita hermano. Deberían llegar aquí y pedirle disculpas al pueblo de Venezuela, quedan mejor: pido perdón por lo que hice el 22 de febrero allá en Cúcuta, porque me pagaron una plata. Quedan mejor, lo demás es hipocresía. (…) Que no se nos olvide quiénes son”.

