El segundo al mando del PSUV, Diosdado Cabello a Estados Unidos le hizo una petición, una de ellas es no opinar sobre los casos internos de Venezuela. El país norteamericano había pedido colaborar contra los casos de corrupción.

Cabello calificó de “entrépitos” y además de proteger a los evadidos por los que están señalados por corrupción. John Kirby, un vocero de la Casa Blanca se mostró complaciente ante las operaciones que está haciendo el gobierno venezolano.

«Se llevan a los corruptos y se los llevan a protegerlos. No se metan en lo que no les importa, señores de Estados Unidos. Esto es el gobierno nacional, bajo el mando del presidente Nicolás Maduro, que inició esta investigación. Esto lo hacemos por nosotros, no por ustedes que tienen la lavadora más grande del mundo, y no precisamente de ropa», afirmó en su programa.

En torno a los detenidos por corrupción dijo que Venezuela está luchando e investigando. Esta semana será de averiguaciones ya que el gobierno no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.

«Uno de los detenidos le avisó, e intentó evadirse pero fue capturado y ya está aquí en Venezuela (…) Ya hay una cantidad de personas detenidas, gente declarando cómo robaron al pueblo de Venezuela», dijo Cabello.

Diosdado Cabello a Estados Unidos

Comentó que en Venezuela van a caer por corrupción también empresarios, amigos y testaferros que estén apoyando la corrupción. Hasta ahora hay 19 detenidos por casos de investigaciones hechas por la Policía Nacional Anticorrupción.

Dijo que los investigados tenían obras a su cargo con el presupuesto elevado al menos ocho veces. «No vayan a pensar que estamos mamando gallo (…) Nadie vaya a creer que aquí vamos a actuar solo contra el chavismo, que aquí solo vamos a actuar contra las estructuras del Gobierno, aquellos que se han robado los dineros del pueblo venezolano, ya verán». Dijo.

Destacó que Estados Unidos protege a varios investigados por el gobierno venezolano estos son Cristopher Figuera, exdirector del SEBIN. Además del banquero Eligio Cedeño, Rafael Ramírez exministro del petróleo, dijo.

