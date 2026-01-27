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El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó este lunes que se han concretado hasta la fecha 808 excarcelaciones, como resultado del proceso de revisión de expedientes iniciado el pasado mes de diciembre.

Durante sus declaraciones, Cabello enfatizó que estas medidas son producto de una decisión directa del Ejecutivo Nacional. Aclaró que no responden a negociaciones con sectores civiles ni presiones internacionales.

El dirigente desestimó categóricamente la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en este proceso. Aseguró que no existen «listas» consensuadas con estas agrupaciones, a cuyos integrantes calificó de «mafiosos» y «extorsionadores».

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«Aquí no hay ninguna lista que haya propuesto una ONG. Ellos le quieren cobrar a los familiares; son unos extorsionadores. Nosotros no nos reunimos con ninguna ONG para esto», sentenció Cabello.

Según el secretario general, estas organizaciones intentan adjudicarse el mérito de las liberaciones para lucrarse a costa de los allegados de los detenidos. Afirmó que estas entidades buscan «pasar factura» y capitalizar políticamente los casos. Cabello explicó que las liberaciones se han ejecutado de manera progresiva y discreta desde finales del año pasado. Mencionó específicamente las salidas de centros de reclusión efectuadas durante los días 23, 24 y 31 de diciembre. «Eso fue una decisión del presidente Nicolás Maduro», reiteró el líder político. Señaló que el Estado no tiene obligación de consultar sus políticas judiciales con entes privados que buscan figurar en el proceso.

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