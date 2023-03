Compartir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que han tenido una lucha constante contra la corrupción.

“La oposición no tiene moral para hablar de corrupción, ellos no creen en esta lucha, al contrario, nosotros en esto somos frontales”, dijo este lunes durante unas declaraciones.

Asimismo, destacó que no le tapan ningún acto delictivo a nadie. “En la Revolución no tienen espacios los corruptos, eso no es de revolucionarios”, añadió.

“Nunca antes en Venezuela se ha denunciado la corrupción como en el gobierno del Comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro”, señaló Diosdado Cabello.

De esta manera, el PSUV se pone al frente de la lucha contra el flagelo de la corrupción de cualquier vicio que pueda presentarse y respalda las acciones iniciadas por el Gobierno nacional.

Mediante un comunicado, suscrito por el primer vicepresidente del PSUV, la tolda roja se pone a la orden de las instituciones para cualquier acción que les permita avanzar en esta batalla.

A continuación el comunicado íntegro:

Nuestro Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR fue un estandarte fundamental no solo para la liberación de nuestras naciones,de los pueblos que se independizaron con su espada y voluntad inquebrantables del nefasto e inmoral imperio de España, sino que fue un determinado e inclaudicable genio político en la lucha contra la corrupción ya que este flagelo carcome toda sociedad y sistema político. En su momento histórico y al considerar a la corrupción fue tajante en sus argumentos, accionar y pensamiento político, al afirmar: “El único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias”.

Fieles y leales a este pensamiento del Padre de la Patria, siendo una de las raíces fundamentales de la Revolución Bolivariana y del liderazgo, acción y pensamiento del Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ y del Comandante Presidente de la República NICOLÁS MADURO MOROS, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV expresamos nuestro firme respaldo y absoluto total apoyo a las acciones que viene desarrollando el Estado Venezolano para fortalecer la lucha contra la corrupción como flagelo que pretende corroer la moral, principios y valores de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual forma nos ponemos a la orden en cualquier acción como partido del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Nicolás Maduro, que nos permita contribuir con las instituciones democráticas de la patria venezolana en el combate a esa criminal conducta que no corresponde en ningún modo con la condición Chavista, revolucionaria, socialista, humanista y bolivariana de los hombres y mujeres quienes formamos parte del Proyecto Histórico Bolivariano, consagrándonos por entero a su combate y derrota total por ser un factor que atenta contra el buen desarrollo, crecimiento y progreso de las naciones, especialmente en el caso de nuestra patria donde hemos puesto todo el empeño de lucha y resistencia heroica para poder conquistar, fortalecer y legar un futuro próspero, justo, de igualdad, libertad, democracia e independencia plena a las presentes y futuras generaciones.

Nuestra lucha contra la corrupción tiene que ser un sello inalterable de la conducta política que debe regir la acción cotidiana de los hombres y mujeres de la Revolución Bolivariana. Sólidos moralmente en esta determinación, la lucha contra la corrupción es uno de los principales elementos que conducirán en definitiva a allanar el camino de nuevas victorias políticas y morales de todo un pueblo quien, resuelto por su libertad y defensa de la Independencia Nacional, no está dispuesto a indulgencia alguna con quienes traicionan los preceptos fundamentales de nuestra condición venezolana, patriótica, de principios y valores que nos han permitido librar batallas victoriosas ante un imperio genocida,

burlando la confianza de toda una Nación en el ejercicio de lo público y teniendo, por ende, que asumir las consecuencias correspondientes ante la justicia.

¡Caiga quien caiga, la Revolución Bolivariana y la República Bolivariana de Venezuela, vencerán!

¡QUE VIVA LA PATRIA!

¡NOSOTROS VENCEREMOS!

