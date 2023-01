Compartir

En el programa Con El Mazo Dando, Diosdado Cabello habló de las ONG y su función en el país. Destacó el directivo de la tolda roja que va a introducir una solicitud ante el parlamento para hacer observación a dichas organizaciones.

Comentó en su programa que se busca la elaboración de una ley para regular el funcionamiento de las llamadas ONG. “La propuesta de ley para revisar el financiamiento y funcionamiento y uso de las mal llamadas organizaciones no gubernamentales”.

Destacó que se tiene que investigar de donde provienen los recursos para estas organizaciones. “Para ver de dónde viene esa plata. Ya basta, a través de la ONG conspiran contra el país”, destacó Cabello.

Desde hace tiempo Diosdado había hecho énfasis en que se tenía que hacer la investigación de estos organismos. Muchos de ellos están en el país desde hace al menos veinte años y ahora podrían estar reguladas.

“El que no la debe, no la teme, eso es muy sencillo, ellas no dependen del estado venezolano. Dependen del estado gringo”, dijo Cabello. “Vamos a revisar todo eso con una ley, son instrumentos del imperialismo”.

Diosdado se refirió en su programa a Monseñor Víctor Hugo Basabe del estado Lara. Señaló que el jerarca de la iglesia en el estado occidental pudo ganar cerca de 450 mil dólares por la venta de franelas de la procesión de la Divina Pastora.

“Víctor Hugo Basabe, es contigo pajarito esa es la burbuja en la que tu no crees”, dijo Cabello. Mostró además que cada franela estaba siendo vendida en un total de 15 dólares para la concentración religiosa.

