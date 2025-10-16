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Diosdado Cabello señaló a MCM de negociar el Nobel de la Paz, esto lo dijo en su programa Con el Mazo Dando, transmitido el miércoles 15 de octubre de 2025 en VTV. Dijo que la paz no es un regalo y no debe comprarse.

«No es un regalo» ni puede adquirirse, sino que debe ganarse «a pulso» y estar acompañada de justicia», dijo el dirigente de la tolda roja. Indicó que hay personas que compran esos premios como comprar un par de zapatos.

“Hay gente que compra premios de la paz como quien compra un par de zapatos. Los pagan, pero no los ganan. La paz se gana con justicia, con esfuerzo y con dignidad»; dijo Diosdado en su programa.

Señaló a los sectores del partido Republicano de estar en la operación para adquirir el premio. Esto en compañía de empresas petroleras del mundo como también personajes ligados a la derecha internacional.

“Operación política y económica impulsada por sectores republicanos en Estados Unidos, en alianza con corporaciones petroleras y figuras de la derecha internacional»; dijo el dirigente del chavismo.

Diosdado Cabello señaló a MCM de negociar el Nobel de la Paz

Resaltó Cabello que lo hecho al darle el Nobel de la Paz a la dirigente de la derecha es un “ato de comedia internacional”. «Hay intereses vinculados a la petrolera estadounidense ExxonMobil y al empresario noruego-venezolano Thor Halvorssen, presidente del Oslo Freedom Forum».

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Dijo que Halvorssen “utilizó su influencia en el Parlamento noruego y en el comité del Nobel para favorecer a Machado”. “Este premio no tiene nada que ver con la paz, sino con la política”, dijo Cabello

“Es parte de un plan de revancha del clan cubanoamericano contra Donald Trump y una estrategia para darle oxígeno a una oposición moribunda”, comentó.

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