En su más reciente visita al estado Cojedes, Diosdado Cabello habló de su candidatura la presidencia; una de las asistentes a la concentración de la tolda roja le hizo la pregunta que tuvo la respuesta enseguida de parte del dirigente político.

Resaltó que no hay tal candidatura y que su apoyo es total a Nicolás Maduro para que repita para el periodo que comenzaría a partir de 2025. Cabello respondió igual que otros integrante del PSUV en torno a la pregunta.

«Voy a hacer un comentario de una compañera allá cuando estaba entrando, lo voy a decir aquí en Rómulo Gallegos… De una compañera nuestra. Y me preguntó que quien iba a ser, si Maduro o yo, y yo le respondí: Yo estoy con Maduro.

En la actualidad hay rumores de una posible división y de otros integrantes que irían como candidatos a presidente. Pero todo eso ha quedado en rumores ya que varios de los dirigentes se han encargado de desmentirlo.

“Yo no tengo complejos de esos, yo estoy con Maduro y con Maduro me resteo. En las buenas y en las malas, sin culipandeo, con Maduro me resteo», expresó. Cabello siempre ha sido uno de los que está en el proceso del gobierno desde la era del expresidente Hugo Chávez.

En torno a su visita a Cojedes también habló de la oposición y dijo que ahora piden votos. «Ellos (oposición) van a venir por aquí con la cara bien lavada a pedir votos, el pueblo verá si le dará el voto a quien pidió que bombardearan a ese pueblo. Ellos tratan de hacer una marcha como esta en todo el estado Cojedes y no pueden».

«Cuando uno jura con el corazón y con el alma, cada vez que hay una duda, se acuerda de ese juramento y dice: Yo no me rindo, yo di mi palabra, yo soy de palabra y aquí estoy de pie apoyando la Revolución Bolivariana», apuntó.

