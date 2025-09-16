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El vicepresidente del PSUV y ministro, Diosdado Cabello dijo que “Venezuela es un país de paz”. En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes; destacó que el país sigue luchando por su independencia.

Resaltó que el presidente Nicolás Maduro tiene el respaldo de la tolda roja y comentó que Estados Unidos asedia a Venezuela con argumentos falsos. Habló que van a defender el país contra quien sea.

«Luchamos por nuestra independencia, soberanía y por la paz de América. Nos asedian con argumentos falsos, pero aquí hay un presidente electo por todos los venezolanos; Nicolás Maduro Moros, y lo respaldamos», dijo Cabello.

Venezuela es un país de paz

Cabello nuevamente dijo que no se harán los desentendidos ante agresiones que sufra Venezuela. Como está en contra de la “arrogancia imperial” y de la nombrar al país entre los “carteles de la droga”.

«Venezuela defenderá su independencia contra quien sea, cuando sea y como sea. No hay nada como la patria, y no nos haremos los desentendidos ante las agresiones»; indicó Cabello en la rueda de prensa.

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«Luchamos por nuestra independencia, soberanía y por la paz de América. Nos asedian con argumentos falsos, pero aquí hay un presidente electo por todos los venezolanos, Nicolás Maduro Moros, y lo respaldamos» .

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