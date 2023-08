Compartir

El plan para asesinar a Leopoldo López en 2014 volvió a ser un tema que Diosdado Cabello toco en su programa. El segundo al mando de la tolda roja destacó quien estaba detrás de dicho plan.

No es la primera vez que Cabello habla de este tema en su programa, dijo que el mismo se había encargado de notificárselo a la familia de López. Expresó que Antonio Ledezma quien se encuentra en España al igual que López era el que estaba detrás del plan.

«Debo recordar que este que está aquí le tocó ir a la casa de Leopoldo López, porque tenía una amenaza de muerte, y yo fui a notificársela. Cuando fui, estaban sus padres y la señora Lilian Tintori y les dije que si él iba al Parque del Este, lo iban a matar ahí«, comentó en su programa «Con el Mazo Dando».

Como se recordará en el año 2014, López había organizado varias marchas en Caracas; y al parecer Ledezma había supuestamente armado el plan de asesinato. Y el mismo se llevaría a cabo en el Parque del Este.

¿Quién estaba amenazando a Leopoldo López? Antonio Ledezma. Y este que está aquí fue a su casa a decirle eso, y ellos ya tenían la información». Recalcó Diosdado en su espacio televisivo que se transmite los miércoles por la señal de VTV.

«Ellos si quieren pueden salir a decir que es mentira, pero nos podemos someter a un polígrafo cuando quieran para ver quién miente. Ellos se separaron un ratico, vinieron, estaban hablando con él, y luego la señora Tintori dijo, que si él iba para el Parque del Este se iba con sus muchachos a Miami», indicó en el programa.

Ledezma nunca ha respondido ante estos señalamientos que se ha hecho Cabello. Como se recordará ese día el mismo Diosdado llegó manejando un vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana para sacar a López del lugar y llevarlo detenido.

Cabello recordó que se arriesgó para poder sacar a López y llegó escondido a una manifestación opositora.

«¿Nos van a acusar a nosotros de violentos? Y yo no echo el cuento de cómo pasé por el medio de la manifestación de ellos vueltos locos, pero Dios me cuidó. Pasé por el medio para encontrarme con ellos en La Carlota, porque no cumplieron con su palabra para encontrarnos, para variar. Y yo me arriesgué y pasé por el medio hasta donde estaban ellos», recordó.

