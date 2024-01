“Este año 2024 es muy importante ya que será de trabajo y de mucha unidad de las fuerzas revolucionarias para enfrentar las batallas y conquistar nuevas victorias”, anunció el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

En relación a las elecciones presidenciales que se realizarán este año, el diputado comentó ante la pregunta de uno de los periodistas, que “a Luis Vicente León no le creo nunca nada. Jamás le he creído nada, allá aquellos que le pagan encuestas a él”.

Seguidamente señaló que, “en cualquier momento de este año el chavismo les va a pasar por encima, les va a dar una pela en las elecciones que hay”.

Diosdado sobre las presidenciales

Aprovechó para decir, que “eso no tiene nada que ver con triunfalismo, eso no tiene nada que ver con encuestas de Luis Vicente León. Eso tiene que ver con la realidad, con una gran realidad que hay en la calle, una oposición recontra dividida, partida en mil pedazos, sin definiciones, colgada de esperanzas que no se les van a dar, creyendo que el candidato el presidente de Venezuela lo va a seguir eligiendo los Estados Unidos”.

Por otra parte, aunque varios representantes del oficialismo han asegurado que el mandatario Maduro buscará su tercer sexenio en el poder, el propio Presidente dijo en una entrevista televisada, que aún es “prematuro” hablar sobre su “eventual candidatura”.

