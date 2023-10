Compartir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las primarias.

«Hoy salió una decisión del TSJ y esa decisión la queremos acompañar. Todo está aquí en la Constitución, lo demás es invento y propaganda», señaló.

#EnVideo📹| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor, en referencia al evento de primarias, expresó que fue un proceso ilegal, que no cumplía con los parámetros y además fue sin sustento; "El que esté inhabilitado no va, llámese como se llame" afirmó.#DileSíANuestroEsequibo pic.twitter.com/eVwBVdUtAZ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 30, 2023

Asimismo, aseguró que a pesar de que haya ganado María Corina Machado las primarias, ella sigue inhabilitada y no podrá participar.

«El que esté inhabilitado no va, llámese como se llame, que diga que llamó a Biden, a Bush, a quién quiera, no va. Eso no depende de nosotros, eso está aquí en la Constitución», expresó.

Diosdado tras sentencia del TSJ

#EnVideo📹| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor, expresó respecto a la sentencia emitida por el @TSJ_Venezuela, que fue una medida cautelar, la cual suspende ese evento de primarias realizado por un sector de la oposición.#DileSíANuestroEsequibo pic.twitter.com/1fvgMwtcRI — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 30, 2023

#EnVideo📹| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor, ratificó que ahora los líderes opositores tendrán que entregar los cuadernos de votación y actas de escrutinio para no incumplir con la regla del desacato, y que sean las leyes las que actúen. #ElEsequiboEsVenezolano pic.twitter.com/FBTiRLgN75 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 30, 2023

