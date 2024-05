Compartir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó este martes que la Unión Europea (UE) levantara sanciones contra algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Fíjense ustedes, para que ustedes vean, compañeros de la juventud, la grosería de la mal llamada Unión Europea. Falta de respeto al pueblo de Venezuela, falta de respeto a los poderes de Venezuela establecidos en nuestra Constitución (…) No sean ridículos. A nosotros no nos hace falta que ustedes nos levanten sanciones”.

Diosdado: “No nos hace falta que levanten las sanciones”

Además, Cabello agregó: “Nosotros hemos demostrado a ustedes que a pesar de las sanciones hemos salido adelante y seguiremos saliendo adelante. Ridículos, muy ridículos. Son una mentalidad colonialista. Se creen dueños del mundo, que nos están haciendo un favor y encima esperan que nosotros le demos las gracias. Pues no, vale, no, no nos hacen falta ustedes, señores de la Unión Europea. Ustedes son un mal para el mundo. Le hacen mucho daño al mundo. Creerse superiores al resto de los países, construir hegemonía en base al odio”.

“Mira este como te estás portando más o menos yo te voy a… ¿Quiénes son ustedes para decir quién se porta bien o quién se porta mal, señores, la Unión Europea? Ustedes no tienen moral”, resaltó.

Unión Europea y las sanciones

La Unión Europea (UE) recalcó este martes que decidió aliviar algunas sanciones impuestas a miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela como “gesto”, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en el país y de cara a unas elecciones justas.

