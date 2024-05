Compartir

Diosdado volvió a hablar de Edmundo González en su programa Con El Mazo Dando transmitido por Venezolana de Televisión. Cabello dijo que González tiene un plan perverso para el país.

Destacó que el abanderado opositor es un “títere” el cual de ganar las elecciones le haría un daño a Venezuela. Indicó que está lleno de maldad para hacerle daño al país, esta semana el segundo al mando de la tolda roja ha hablando de González.

“El candidato títere de la derecha está lleno de maldad y se presta para hacerle daño a nuestro país”, dijo Cabello en su programa. Cabello ha estado también apoyando la campaña de Nicolás Maduro con giras en varias ciudades del país.

“Él (el candidato títere) está en un plan de maldad contra nuestro país, contra los niños porque está al lado de una sionista que acompaña a Israel en el odio hacia el prójimo. Al lado de los corruptos”, advirtió.

Comentó Cabello que el candidato de la derecha y su gente “son los mismos que se robaron CITGO y Monómeros . El oro y todos los activos de Venezuela y ahora los van a presentar como una novedad… ¡Por favor!”.

Diosdado volvió a hablar de Edmundo González y de Milei

Cabello habló en su programa del presidente de Argentina Javier Milei, el cual considera un fascista y también un loco. Esto por lo que hizo el mandatario argentino en torno a la esposa de Pedro Sánchez, presidente de España.

“Nosotros lo hemos dicho: a Argentina no la gobierna una persona normal, la gobierna un fascista que la gente dice que es loco, no, él es primero fascista y después es loco, no confundamos”, señaló durante su programa Con el Mazo Dando número 477.

