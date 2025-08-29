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DIP Carabobo hace un llamado a romper abusos contra las mujeres (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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DIP Carabobo hace un llamado a romper abusos contra las mujeres (VIDEO)

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La DIP Carabobo, División de Investigación Penal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del estado Carabobo hace un llamado urgente y enfático a todas las mujeres de nuestra entidad. Esto para romper cualquier tipo de abuso y violencia.

“No permitas ser víctima de violencia. Tu voz tiene el poder de romper el ciclo del abuso. La División de Investigación Penal Carabobo reafirma su compromiso con tu seguridad y bienestar”, dijo el cuerpo policial mediante un video.

 

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DIP Carabobo hace un llamado a romper abusos contra las mujeres

“Te exhortamos a que no calles. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, denuncia. Acércate a nuestra División, comunícate a través de las líneas habilitadas o busca apoyo en las instituciones correspondientes”, comentaron en la grabación.

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Recuerda que la denuncia es importante ya que de esa manera se puede actuar contra la persona agresora. “Estamos para escucharte, protegerte y actuar con la debida diligencia”, dijeron.

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SourceDIP Carabobo.
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