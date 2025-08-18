Compartir

La diputada Iris Varela fue clara en su entrevista en el programa Abriendo Puertas con la periodista Margarita Oropeza de Venevisión. La parlamentaria pidió Pena Capital para aquellas personas que han solicitado “intervención extranjera” para Venezuela.

«Para mí quien pide intervención extranjera merece pena capital, lo que pasa es que aquí no hay pena capital para aplicarle, pero si hay pena máxima»; dijo Varela en la entrevista. La diputada de la Asamblea Nacional encabeza la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.

Dicha ley sancionaría en inhabilitaría de por vida para cargos públicos a personas señaladas de traición a la patria. Destacó la diputada que estas personas han cometido un grave delito, los cuales dijo son “delitos graves”.

«Ellos han cometido delito. Las personas que están inmersas en ese delito no pueden aspirar aquí a ocupar ningún cargo de elección popular; y en algún momento porque los delitos que ellos cometieron no prescriben son delitos de lesa patria son delitos graves de lesa humanidad», comentó.

Diputada Iris Varela

Resaltó que estas personas solo buscan una intervención extranjera para Venezuela. Dijo que estas personas conseguían aliados para el propósito que estaban buscando, pero indicó que ya no los tienen.

«El origen de todas esas patrañas que intentan inventar contra el país para ellos legitimar una intervención; además lo más triste es que consiguen aliados en Venezuela, menos mal que esos aliados no tienen ya. Prácticamente yo creo que lo que están representando para la población venezolana es un mal recuerdo», sentenció la parlamentaria.

