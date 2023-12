Compartir

Los diputados de la Asamblea Nacional que integran el Bloque Parlamentario del Zulia se movilizaron en toda la geografía regional impulsando la participación del pueblo en el Referéndum Consultivo en Defensa del Esequibo.

En tal sentido, el diputado Lisandro Cabello asistió al centro de votación Liceo Mathias Lossada ubicado en el municipio San Francisco, allí efectuó su derecho al sufragio y afirmó que el territorio venezolano es sagrado y el pueblo lo defenderá en unidad perfecta.

Cabello informó que junto a otros parlamentarios del Zulia vienen haciendo un recorrido por los centros electorales dispuestos en el estado y ha constatado que el proceso de votación es fácil y rápido, circunstancia que ha permitido que no se hagan colas a las afueras de las mesas de votación y las personas puedan entrar y salir expeditamente.

“Feliz y alegre porque hoy he votado 5 veces “SI” por la Patria, por mi tierra, por Bolívar y por todo nuestro pueblo, felicito a todo el personal electoral que está trabajando y haciendo que la votación sea muy rápida. Está viniendo el pueblo a manifestarse, no se trata de a quien vamos a elegir y a quien no, se trata de nuestro territorio, de nuestra familia y vamos todos unidos”, aseveró el Jefe del Bloque Parlamentario del Zulia.

Diputado Lisandro Cabello: “El ejercicio de votación es fácil”

Informó que ha presenciado la disposición de la colectividad zuliana para votar en defensa de la Guayana Esequiba a pesar de la posición ideológica y religiosa que tenga. Recalcó que es una votación inédita que cuenta con el entusiasmo y fervor de la población con arraigo patrio y defensor de su territorio.

Asimismo, Lisandro Cabello hizo un llamado a quienes hasta el momento no han ejercido su votación, Enfatizó que es una oportunidad única e histórica que por primera vez tienen los venezolanos de hacer respetar su suelo sagrado con la participación electoral al reafirmar su compromiso patrio.

