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El Diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, junto con el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encabezaron una reunión con las bases del Poder Popular para fortalecer el desarrollo y la unidad nacional frente al secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores.

A través de una videoconferencia en la Sede del Gobierno del Sur en el municipio Valencia, el parlamentario señaló que pese a las dificultades que generó esta agresión imperialista, la población se mantiene de pie y comprometida con el crecimiento de la nación en todos sus ámbitos.

“Sabemos que lo que hemos vivido no ha sido fácil, pero cada uno que está aquí debe tener la plena confianza en que vamos a seguir trabajando en todos los frentes, por lo que es necesario mantener la unidad en todos los frentes, porque les puedo asegurar que nuestro presidente sabía que esto podía pasar, por lo que nuestra tarea ahora es seguir trabajando, para que el día que regrese vea todo lo que hicimos y se sienta orgulloso”, expresó.

Asimismo, precisó que todos los niveles del Estado se comportaron a la altura para mantener el orden constitucional y la paz de la República, trabajando de la mano con el pueblo para preservar la tranquilidad.

“Lo que ocurrió el 3 de enero fue una catástrofe, y muchos llegaron a pensar que nos íbamos a derrumbar, pero esto es como el boxeo, te golpeas y te levantas, es por eso que luego del ataque que sufrimos, el 5 de enero se conformó una nueva Asamblea Nacional que en menos de una hora juramentó a nuestra Presidenta encargada, por lo que aquí seguimos, con dignidad y sin chantajes”, comentó.

Unión frente a las adversidades

Por su parte, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, indicó que la paz, la unión y la reconciliación deben ser los pilares fundamentales en todas las comunidades, ya que estos tiempos requieren de alianzas firmes basadas en la confianza y la tolerancia.

Asimismo, explicó que el pueblo venezolano está dando una lección al mundo de lealtad y soberanía frente a los ataques de una potencia nuclear.

“Hoy en día yo me siento privilegiado de haber vivido y trabajado en la época de dos hombres valientes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ya que con sus enseñanzas nos mantenemos de pie y dando la cara en estos momentos complicados, no podemos olvidar que tenemos dos rehenes vilmente secuestrados, por lo que aquí estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer por nuestra soberanía y nuestra independencia”, añadió.

La mesa de trabajo contó con la presencia de diversos alcaldes de la entidad, así como de representantes de los diferentes movimientos sociales presentes en la región.

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