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La Dirección Central de Cultura UC invita a participar en Salón Virtual de Pintura Universitaria Elsa Gramcko y Salón de Nacimientos UC 2025. Así que si te gusta el arte esta es una buena oportunidad.

La autoridad de esta dependencia, María Blanca Rodríguez, invitó a participar en el Salón Virtual de Pintura Universitaria Elsa Gramcko. En el cual los interesados pueden formalizar su inscripción en la página de al dirección de cultura de la UC.

El tema y la técnica a emplear son libres y se aceptarán trabajos de dibujo, pintura y escultura. Cada imagen debe enviarse en formato JPG. El cierre de la recepción será el 4 de noviembre.

Salón Virtual de Pintura Universitaria

Las obras estarán publicadas a partir del 17 de ese mismo mes en las redes sociales de la Dirección Central de Cultura. El segundo evento es el Salón de Nacimientos UC 2025, cuyas obras serán recibidas hasta el 24 de noviembre del año en curso.

Las piezas deben entregarse los días lunes a miércoles en horario de 8:30 a 12: 00 del mediodía en la sede del Área Funcional de Artes Visuales de la Dirección Central de Cultura, en Bárbula municipio Naguanagua.

Explicó que tanto el tema como la técnica son totalmente libres y podrán participar obras bajo la modalidad de dibujo, pintura y escultura en formatos 20cm x 30cm mínimo y máximo un metro.

La exhibición

La exhibición será inaugurada el 2 de diciembre en la Sala Luisa Palacios de la Universidad de Carabobo en el campus Bárbula. “Pueden participar de manera individual y colectiva”, dijo Rodríguez.

Señaló que estas son dos oportunidades muy importantes, las cuales están organizadas por el Área Funcional de Artes Visuales, que buscan exhibir el talento y la creatividad de los participantes, lo cual es la misión de la Dirección Central de Cultura.

Igualmente, invitó a estar atentos de las redes de esta dependencia para conocer sobre los otros eventos los cuales desarrollarán antes que culmine el año 2025.

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