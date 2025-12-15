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El director de cine Rob Reiner y su esposa fueron encontrados muertos en su casa en Los Ángeles. Rob era una persona muy apreciada por actores como por políticos de Estados Unidos, fue encontrado muerto por acuchillamiento.

La policía llegó a la casa del director encontrándolos sin vida, recabaron pistas e iniciaron averiguaciones del hecho. El director trabajó con afamados actores y era una de las personas que gozaba del cariño del mundo de Hollywood.

Nick Reiner, hijo del director quedó detenido como principal sospechoso del hecho, dijo la policía de Los Ángeles. Nick para salir en libertad tendría que pagar una fianza de cuatro millones de dólares.

Director de cine Rob Reiner

«Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla», escribió el expresidente Barack Obama en X.

«Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas. Y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica», agregó el expresidente Obama.

La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris señaló, por su parte, que «la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura».

Hasta ahora el suceso es investigado como un doble homicidio, la policía investiga si se trató de un robo. Pero el mundo de la farándula se encuentra destrozado por esta noticia.

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