Compartir

El director ejecutivo del Miss Universo, el guatemalteco Mario Búcaro, ha finalizado su trabajo en la compañía, a la que entró en enero de 2024, en medio de las acusaciones y los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció que Búcaro, excanciller de Guatemala, «ha concluido su mandato» -que duró mes y medio como director ejecutivo- y aseguró que la empresa atraviesa «un proceso de transición que se está llevando de manera ordenada y estructurada».

«Próximamente se anunciará formalmente la persona que asumirá el cargo (de director ejecutivo)», añade el escrito, firmado por Rocha, presidente y dueño del 50 % de las acciones de la compañía.

La organización agradeció a Búcaro por su trabajo, que consistió en fortalecer las relaciones internacionales de la empresa y en liderar desde el plano ejecutivo la edición 74 del concurso de belleza, celebrado en Tailandia el 21 de noviembre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas