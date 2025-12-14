EntretenimientoFarándulaPortada

Director ejecutivo del Miss Universo deja el cargo en medio de los escándalos

By Redacción Carabobo
0
36
Miss Universo Mario Búcaro

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El director ejecutivo del Miss Universo, el guatemalteco Mario Búcaro, ha finalizado su trabajo en la compañía, a la que entró en enero de 2024, en medio de las acusaciones y los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció que Búcaro, excanciller de Guatemala, «ha concluido su mandato» -que duró mes y medio como director ejecutivo- y aseguró que la empresa atraviesa «un proceso de transición que se está llevando de manera ordenada y estructurada».

«Próximamente se anunciará formalmente la persona que asumirá el cargo (de director ejecutivo)», añade el escrito, firmado por Rocha, presidente y dueño del 50 % de las acciones de la compañía.

La organización agradeció a Búcaro por su trabajo, que consistió en fortalecer las relaciones internacionales de la empresa y en liderar desde el plano ejecutivo la edición 74 del concurso de belleza, celebrado en Tailandia el 21 de noviembre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Actor Peter Greene, el villano de La Máscara fue hallado muerto en su apartamento

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCaraota Digital
ViaNoticias 24 Carabobo
Artículo anterior
Gobierno de Carabobo entregó regalos de Navidad a niños de diferentes comunidades de Valencia
Artículo siguiente
Ministro Cabello constató ambiente navideño de paz y tranquilidad
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes