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Un sujeto discutía con un hombre en Barquisimeto y lo asesinó de un disparo. El caso lo dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. Por el homicidio de Fabio León el Cicpc detuvo a un quincuagenario en Iribarren

Luego del homicidio de quien en vida respondía al nombre de Fabio de Jesús León Pérez (30), funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas aprehendieron a William José Cáceres Sánchez (58), en el sector Cujizal, parroquia Santa Rosa.

Tras el hecho ocurrido el pasado 14 de diciembre, en el sector Cujizal, pesquisas del Cicpc iniciaron las investigaciones de campo y experticias técnico científicas. Que dejaron en evidencia al quincuagenario.

Discutía con un hombre en Barquisimeto y lo asesinó de un disparo

Logrando conocerse que ambos laboraban como personal de seguridad de una finca y el día del hecho, el victimario se encontraba bajo los efectos del alcohol. E inició una discusión acalorada con la víctima.

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Intentando agredirlo con una herramienta de uso agrícola tipo machete, para posteriormente propinarle un disparo con un arma de fuego (escopeta). Causándole la muerte de manera inmediata.

Mediante un minucioso trabajo de investigación, fueron colectados como evidencias una escopeta, un machete y dos equipos móviles. Finalmente, el caso quedó a la orden de la Fiscalía 21° del Ministerio Público del estado Lara.

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