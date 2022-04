Compartir

Al menos 27 diseñadores y más de 15 conferencias formarán parte de la Semana de la Moda que inicia el próximo lunes 25 de abril.

En total, Hesperia WTC Valencia Fashion Week contará con tres días de desfile, con diseñadores y marcas de diseño de renombre y trayectoria en Venezuela; así como algunos emergentes. Entre ellos destacan: Giovanni Scutaro, Olga Bolaños, Franco Montoro, Otayma Zerpa, Leonardo Comodoro, Magnolia by Daniela Peña, Mariana Barbieri, Antigua Collecion, The Blonde Way Collection, By Patrizia Bellino, Covas, Promessa by Tefi Sánhez, Destino y Gran Turismo.

En este sentido, Romina Palmisano, presidenta de la organización, destacó que el evento está conceptualizado con dos aliadas estratégicas: Daniela Peña, diseñadora de moda y Dailiz Morillo, influencer y creadora de contenido; por lo que la jornada tendrá un concepto innovador, y completo, que contempla una apuesta de valor para el movimiento de la moda y su educación integral en Venezuela.

Asimismo, están contempladas las conferencias de Romina Palmisano (El mundo del modelaje); Daniela Peña junto a Erick Armas (Diseño, etiqueta y moda venezolana con impacto); Laura Cabriles (Diseñando país); Mariela Arteaga (Impulsos peligrosos) y Trina Montalvo (Moda sustentable y la Fundación Vístete de Sueño, cambiando patrones de vida).

De igual forma, participarán como conferencistas Carmen Parés, del Instituto de Diseño Brivil (La moda comunica); Juan Carlos Caramés, con tres conferencias (Lo bueno de equivocarse, Creatividad en Moda y La moda de la vida se lleva por dentro); Imán Abdul (Una en un millón), Dailiz Morillo y Tami Punch (Creando contenido en redes sociales).

Diseñadores participarán en la Semana de la Moda

También está planteado un conversatorio con una nutrida representación de orfebres y el Instituto de Diseño de Valencia, con la conferencia Fast Fashion.

Este ciclo de conferencias, además busca recaudar fondos para más de diez fundaciones y movimientos; entre las que destacan Funcamama, Fundanica, Fundación Orquesta Sinfónica de Carabobo, Fundación Vístete de Sueño, Fundación Ejemplo de Mujer, Doctor Yaso, Mínimo Cien, Fundación de niños con Síndrome de Down, Casa Hogar Don Bosco y Funvive.

La Semana de la Moda además contará con todo un despliegue de sorpresas culinarias, cócteles preparados en vivo, música y espectáculos. Todos los detalles pueden encontrarlos en la cuenta de Instagram @hesperiawtcvalenciafashionweek

Noticias24 Carabobo

