Compartir

Luego de anunciar su divorcio hace unos meses, el cantante puertorriqueño Ricky Martin, parece estar disfrutando de su soltería.

Y es que Ricky, hizo temblar las redes sociales y dejó atónitos a sus seguidores tras publicar un video donde se deja ver sin nada de ropa puesta.

Tal parece que el cantante disfrutaba de un día en la piscina, cuando decidió grabarse desde la parte inferior de su cuerpo, dejando ver tatuajes nunca antes vistos y ángulos que hicieron estallar las redes y a sus más de 18 millones de seguidores.

“¡Claro! Estoy en cuarentena. Recién parida. Sin dormir y me pones esas fotos? Creo que me dio un infarto. Gracias por hacerme saber que la mujer que hay en mi no está muerta ajaj”, “Querido Santa Gracias por este adelanto Navideño”, “Perdóname Diosito por los pensamientos impuros” son algunos de los miles de comentarios en la publicación Martin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin)

Ricky Martin, parece estar disfrutando de su soltería

En los últimos días, el programa “Chisme no like” señaló que el puertorriqueño le habría sido infiel a su exesposo, al “obsesionarse” con un actor de contenido para adultos llamado “Max Barz”, destacando que estos se han intercambiado “Likes” en redes sociales.

En ese sentido, el portal “ThePopTingz” también destaca que “Ricky Martin enfrenta acusaciones de infidelidad, ya que se afirma que traicionó a su esposo, Jwan Yosef, al tener una aventura con el actor porno Max Barz”. Algo que no ha sido confirmado.

También puedes leer: ¡Lo soltó todo! Rauw llora en pleno concierto al cantarle a Rosalía (+VIDEOS)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.