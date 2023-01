Marvel Entertainment anunció que los 100 años del nacimiento del escritor de comics Stan Lee, será con el estreno de un documental por parte de Disney para el en 2023.

A través de un tuit, la página oficial Marvel Entertainment dijo que «100 años de soñar. 100 años de crear. 100 años de Stan Lee«.

An Original documentary celebrating the life and legacy of Stan Lee starts streaming in 2023 on @DisneyPlus. #StanLee100 https://t.co/PUwzJlFcFS

