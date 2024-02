En un paso audaz hacia el futuro del entretenimiento virtual, Disney creó su última innovación: la verdadera “alfombra mágica” para la realidad virtual.

Esta creación promete cambiar radicalmente la forma en que experimentamos la realidad virtual, marcando un hito en la fusión entre la fantasía y la tecnología avanzada.

La “alfombra mágica” de Disney no es simplemente un tapete; es una plataforma interactiva diseñada con precisión para ofrecer a los usuarios una experiencia sensorial única.

Este invento sacado de la ciencia ficción tiene la capacidad de desplazarse suave y uniformemente en todas las direcciones. Así mismo también redefine la noción de movimiento en el mundo virtual.

En palabras simples, los usuarios podrán moverse libremente como si estuviesen dentro del juego sin moverse físicamente de donde están en realidad. Esta innovación no solo mejora la experiencia de juego, sino que lleva la interactividad a niveles nunca antes vistos.

Disney just announced Holotile floor.

Real-time AR/VR walking is now possible.

This is the future of AR/VR and the Multiverse. pic.twitter.com/EAYBPIz0y2

— Barsee 🐶 (@heyBarsee) January 22, 2024