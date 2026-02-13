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El dispositivo Carnavales Felices y Seguros se activó en el estado Carabobo. En perfecta fusión cívico-militar-policial y comunal, fue desplegado con éxito el dispositivo en la avenida Bolívar Norte del municipio Valencia, a más de 16 mil funcionarios.

Actividad impulsada por el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz.

Jesús París Lara, Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz; señaló que estos hombres y mujeres resguardarán la seguridad y vida tanto de carabobeños como turistas, que en este asueto de Carnaval.

Dispositivo Carnavales Felices y Seguros 2026

“En este operativo estarán desplegados un total de 16 mil 559 hombres y mujeres que estarán a lo largo y ancho de toda la entidad carabobeña. En todos los puntos de interés que tiene nuestro estado, donde no solo habrán funcionarios policiales, sino también estarán los equipos de emergencias y atención vial. Con grúas establecidas en las diferentes autopistas y carreteras disponibles de manera gratuita para poder atender a todas las personas que en algún momento puedan tener alguna eventualidad”, expresó.

Asimismo, destacó que los usuarios podrán reportar sus problemáticas a través del número 911, tanto accidentes viales. Como todo tipo de incidentes que puedan presentarse durante estas festividades.

Dando cumplimiento a los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, y llevados a cabo por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez. El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Línea 911 activa para emergencias

“Nuestra línea de emergencia del 911 estará siempre activa para poder atender todas las emergencias en todos los rincones de esta entidad carabobeña. Para así estar listos, prestos y dispuestos en poder tener la mejor efectividad del rendimiento operativo en estas fiestas y garantizar el disfrute de nuestro pueblo en total calma», comentó.

París Lara hizo un llamado a la prevención al momento de conducir como no ingerir bebidas alcohólicas, no conducir a exceso de velocidad, y a usar el cinturón de seguridad. Así como instó a los motorizados a utilizar el casco al momento de desplazarse por las vías.

Llamado de conciencia

“Nosotros seguimos llamando a la conciencia, a conducir con prudencia para poder cumplir todo lo establecido en el ordenamiento jurídico legal vigente venezolano; en materia de tránsito, porque es allí donde está la clave del éxito de nosotros para poder garantizar y salvaguardar la vida humana de todo aquel que nos visite en este estado Carabobo, porque siempre en casa nos esperan”, dijo.

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